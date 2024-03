Beautiful | anticipazioni italiane | Brooke smaschera Thomas?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 18 marzo 2024)Logan vivrà dei momenti di profondo sconforto a, ma la donna potrebbe finalmente scoprire il coinvolgimento dinella fine del suo matrimonio con Ridge. Stando agli spoiler della soap opera americana, lo stilista farà recapitare alla sua ex moglie, attraverso Carter, i documenti per l'annullamento delle loro nozze.sarà sconvolta da quella notizia e si lascerà andare alla disperazione. Ricordiamo che, diverse settimane prima,ha deciso di ordire una terribile macchinazione ai danni della Logan e ha contraffatto la sua voce con una app con cui si diverte a giocare suo figlio Douglas. Il ragazzo, in questo modo, ha fatto sì che Ridge credesse che la donna avesse telefonato ai Servizi Sociali per denunciare il fatto che lui avesse usato un coltello in presenza del ...