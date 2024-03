Beautiful | anticipazioni 19 marzo | Ridge si sfoga coi figli riguardo a Brooke

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 18 marzo 2024)19: nella prossima puntata della soap statunitense vedremo, Thomas e Steffy. Il Forrester sr è giù di corda per19: Thomas si accorge che qualcosa impensierisce il padre e lui… Thomas, parlando con, si rallegra ancora per come è andata la sfilata con Hope. Vede però che il papà ha qualcosa che non va e gli chiede spiegazioni. Il Forrester sr “si apre” con lui e Steffy e ammette di stare pensando a: nonostante tutto gli dispiace farla star male, per aver deciso di divorziare da lei…Tuttavia è ancora sicuro che la Logan gli stia mentendo. Tra quanto lo stilista scoprirà che non è assolutamente vero e che il responsabile della loro ...