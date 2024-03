Beatriz D’Orsi dopo la scelta di Brando a UeD | una mossa social fa discutere

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) La scorsa settimana è stata registrata ladiEphrikian a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Raffaella Scuotto. I due, però, almeno per il momento, sono ancora assenti dai. Fino a che non andrà in onda la puntata in questione, infatti, i due non possono ancora mostrarsi insieme. Per contro, invece,è tornata molto attiva sul suo account Instagram, dove ha dato luogo a delle mosse che stanno generando particolare sgomento. La stranadilaa UeD Subitolaregistrata a Uomini e Donne,ha iniziato a pubblicare contenuti a raffica sui ...