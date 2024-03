Bavera | la ricerca vero volano per l’economia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) PARTENDO DAL TEMA dell’incontro di QN Distretti che si svolgerà a Bologna il 21 marzo, come vede Bper il settore del trasporto, del packaging e della logistica? "I settori del trasporto, della logistica e del packaging – risponde Cecilia(nella foto), responsabile Direzione regionale Emilia Est-Romagna di Bper Banca – sono trainanti perdella regione e non solo, essendo strettamente collegati all’andamento e allo sviluppo delle attività manufatturiere ove il consumo di alimenti, bevande, prodotti farmaceutici e cosmetici è influenzato anche dalle soluzioni innovative di trasporto, stoccaggio, imballaggio e confezionamento. I dati del 2023 hanno registrato crescite importanti e la packaging valley, che comprende oltre 600 aziende, esprime fatturati in continua espansione. Le eccellenze del territorio influenzano da sempre il settore ...