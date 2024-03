Battipaglia | morte sui binari | la vittima aveva 26 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ un uomo di 26la persona investita ed uccisa ieri sera poco dopo le 21 sulla linea ferroviaria Salerno –. La, residente a Pontecagnano Faiano, è stata travolta da un treno in corsa all’altezza della stazione di Montecorvino – Bellizzi. Ancora incerta la dinamica esatta dell’incidente, anche se sembra meno probabile l’ipotesi che l’uomo avesse deciso di compiere un insano gesto. Potrebbe essere possibile infatti che l’uomo stesse percorrendo o attraversando ie non si sarebbe accorto del passaggio del treno. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco della Centrale di Salerno per le operazioni del caso e per il recupero della salma. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia ferroviaria e della sezione scientifica della Polizia di Stato. La ...