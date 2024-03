Bastoni ci ha preso gusto | dopo Bologna arriva altro assist | i numeri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 18 marzo 2024) Alessandrol’sfornato in-Inter, si è ripetuto anche contro il Napoli. Idel difensore, in fase offensiva, sono al top in Europa fra i pariruolo-MAN – Dicie ti vengono in mente gli. Il difensore nerazzurro,lo splendido cross a servire Bisseck nello 0-1 contro il, si è ripetuto anche contro il Napoli servendo a Darmian il pallone del momentaneo 1-0. Per la prima volta, in Serie A, il difensore ha fornito un passaggio vincente per due partite consecutive. Con i dueil difensore diventa il primo (fra i pariruolo) ad aver fornito almeno due passaggi decisivi nelle ultime 4 stagioni di Serie A. SIMBOLO –...