Basket Serie B Interregionale Play-in Gold Use fermata da Saronno dopo una gara equilibrata

(Di lunedì 18 marzo 2024) USE COMPUTER GROSS 59 AZ PNEUMATICA62 USE COMPUTER GROSS: Giannone 10, Regini ne, Baccetti 2, Sesoldi 2, Rosselli 14, Fogli ne, Calabrese 4, De Leone 9, Mazzoni 12, Quartuccio 2, Tosti ne, Cerchiaro 4. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa) AZ PNEUMATICA: Ugolini 5, Negri ne, Quinti 12, De Capitani 13, Nasini 5, Mariani ne, Pellegrini 7, Romanò 10, Beretta 11, Motta, Figini ne. All. Biffi (ass. De Piccoli/Bettoni) Arbitri: Rinaldi e Sposito di Livorno Parziali: 16-19, 26-31 (10-12), 44-44 (18-13), 59-62 (15-18) EMPOLI - Con un 59-62 ilpassa al Pala Sammontana contro l’Use Computer Gross, che va incontro al primo ok della seconda fase. Una partita vissuta sempre con un grande equilibrio e decisa nel finale quando gli episodi premiano la formazione lombarda, apparsa tosta come la descrivevano e come il ...