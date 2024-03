Basket Serie A2 Chiusi | atroce beffa Cremona vince all’ultimo istante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)7071: Tilghman 10, Zani, Dellosto 10, Visintin 8, Chapelli 4, Stefanini 11, Bozzetto 3, Jerkovic 11, Raffaelli, Possamai 13. Allenatore Bassi.: Benetti 5, Cotton 15, Sabatino 3, Musso 3, Shahid 16, Costi 6, Vincini 8, Magro 12, Tortù 3, Timperi, Grassi. Allenatore Bechi. Arbitri: Rudellat, Morassutti, Rodia. Parziali: 18-11, 28-27, 42-50.– Incredibileper la San Giobbe. Dopo aver rimesso in piedi la partita andando oltre la pesante assenza di Gaddefors, è stata punita proprio sulla sirena dal tap-in di Cotton. Fallito dunque l’aggancio ad Orzinuovi, rispetto alla quale si dovrà necessariamentere due partite in più nelle restanti cinque per guadagnare almeno la poule salvezza. Amarezza gigante per come è ...