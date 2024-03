Basket | in serie C il CUS Pisa perde con Fucecchio e sprofonda nel baratro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Non ha ancora perso la guerra, il Cosmocare CUS, ma ha sicuramente perso la battaglia più significativa che aveva davanti, nella seconda fase del campionato diC, propedeutica ai play-out e alla salvezza. In casa con la Folgore, che aveva vinto finora una sola gara in tutta la stagione e che era da sola il fanalino di coda del girone, il quintetto universitario ha regalato gli ennesimi due punti,ndo in volata, così come aveva fatto con Bottegone, al termine di un match in cui tutti i giocatori più esperti sono stati sotto tono e inspiegabilmente non decisivi, se non in negativo. LA CRONACA – La gara, che sa tanto di spareggio play-out, non è certo godibile fin dall’inizio, con le due compagini contratte, specialmente il Cosmocare CUS, che in attacco trova ...