Basket | i migliori italiani della 23a giornata di Serie A Cinciarini protagonista | bene Vitali e Spissu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nel weekend appena trascorso laA diha completato la ventitreesimaregular season 2023-2024, dove i giocatorihanno messo il loro zampino per portare al successo le squadre di cui difendono i colori: andiamo a scoprire insieme questi protagonisti. Due punti per Angelo Del Chiaro nella vittoria esterna dell’Estra Pistoia sulla GeVi Napoli (93-94) nell’unico anticipo del sabato sera. Doppia cifra per Michelecon 12 punti e 6 punti di Lorenzo Uglietti hanno contribuito all’affermazione casalinga dell’Unahotels Reggio Emilia sull’Openjobmetis Varese (113-80), con Nico Mannion autore di 20 punti tra gli ospiti. L’Umana Reyer Venezia si aggudica il big match battendo l’Olimpia Milano (78-72) con 13 punti di Marcoe 10 ...