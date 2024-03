Basket | C maschile Bama | successo pesante

(Di lunedì 18 marzo 2024)ALTOPASCIO 91 SYNERGY SAN GIOVANNI 76ALTOPASCIO: Falchi 9, Cannone 11, Nieri, Bonfanti, Bini Enabulele 10, Galligani 5, Torrigiani 7, Covino 14, Donati 2, Barbarosa 24, Doveri 9. All.: Traversi. SYNERGY SAN GIOVANNI VALDARNO: Coppi 5, Lanucci, G.Mesina, F.Mesina n.e., Coradeschi 2, Marchionni 3, Bianchi 4, D’Arrigo 14, Quaglia 10, Rossini 4, Ceccherini 18, Morandini 16. All.: Baggiani. Arbitri: Cignarella e Barbanti. Note: parziali 21-19, 53-39, 75-58. PONTE BUGGIANESE - Vittoria mai in discussione per ilche prosegue la sua marcia verso la salvezza. L’equilibrio è durato soltanto nel primo quarto; poi Bini e compagni, grazie ai 32 punti segnati nel secondo periodo, hanno preso il sopravvento, arrivando anche a vantaggi cospicui: + 22. Nel finale i rosablu hanno risparmiato i titolari e fisiologicamente, ...

Basket - "DR1» maschile. Libertas batte anche il Bellaria - La Libertas Lucca vince contro il Bellaria Cappuccini Pontedera con un punteggio di 85-69. Dopo un avvio difficile, la squadra si riprende e domina la partita. Prossimo incontro contro Liburnia.msn

Avigliana Basket - Baskin: vincono gli Angel Carmagnola per 68-81 - Questa seconda gara casalinga conferma la crescita e l'interesse verso il Baskin che ormai sta coinvolgendo sempre più appassionati sportivi aviglianesi ...tuttosport

Sport in tv oggi (domenica 17 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 17 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells ed il Challenger di Phoenix, gli sport invernali con ...oasport