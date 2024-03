Basket A2 femminile Vigarano travolta a Roseto Gara senza storia già all’intervallo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Niente da fare, al Pala Maggetti di, per la Giara del coach Andrea Castelli, che ha pagato le precarie condizioni fisiche di Gorjanacz (solamente 3’ sul parquet) e non solo, uscendo sconfitta con il finale di 80-56, un risultato che non lascia spazio a commenti o interpretazioni.in salita fin da subito per le biancorosse che, chiuso sotto 20-9 il primo quarto, di fatto non riescono mai ad impensierire le abruzzesi, che chiudono avanti 40-24 il primo tempo e chiudono di fatti i conti in anticipo. Il vantaggio non cala durante i secondi 20’, le padrone di casa trovano buone cose con Obouh Fegue (21 punti e 16 rimbalzi), Mattera e Sorrentino. Dall’altra parte del campo, non sono bastate le solite Siciliano e Cutrupi (46 punti in due) per espugnare. Sabato prossimo, appuntamento casalingo contro Matelica: palla ...