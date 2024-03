Basilicata | scavalcata Schlein | il Pd indica Marrese | vicino a Bonaccini Quanto durerà?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il nome è di un esponente del Pd, Piero, un organico, un politico, ma nonalla segretaria, Elly, piuttosto legato al suo vice, Stefanoche inalla ultime Primarie aveva incassato il doppio dei consensi della vincitrice. Il “campo”, poi, non è largo ma appena dilatato: ci sono dentro i Pd, M5S, Avs, Più Europa, Socialisti ma non Calenda e Renzi. Il nome, perinedito, non entusiasma nessuno e sembra più una toppa, dopo il pasticcio di Lacerenza, che un progetto politico. Intanto, però, ieri sera, è arrivato l’annuncio…, il campo larghino tira fuori il nome di Piero“Ora è tempo di un nuovo impegno, dobbiamo proseguire insieme in questo nuovo percorso innovativo e come sempre il vostro ...