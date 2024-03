Basilicata | Rosato | ' Schlein mai risposto a telefono | Marrese scelto senza di noi'

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - “In questo weekend sicuramente ad Ellysi era rotto il: Calenda ha provato a chiamarla ma lei non ha mai, poi le ha mandato un messaggino con scritto ‘richiamami', ma niente…” Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'esponente di Azione Ettore, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. In“appoggiamo Bardi che è una persona qualificata e perbene perché dall'altra parte non c'è una proposta di governo mentre con Bardi abbiamo raggiunto delle intese su alcuni punti”. E il candidato del c.sinistra? “Non c'era,è statoneanche chiederci un confronto. il M5S hadi voler costruire la coalizionedi noi”. ...

Elezioni Basilicata, Azione ha un piano B e sbatte la porta a Pd e M5S: "Noi in giunta con Bardi" - Il partito di Calenda tratta con Schlein e Conte, ma poi chiude su Lacerenza. Il segretario lucano Pittella, ex governatore: “Serve una candidatura politica. Ricucitura difficile, potremmo allearci co ...quotidiano

Elezioni in Basilicata. Non resta che la disobbedienza civica - “Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo si salerà Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini.” (Matteo 5,13) Come sono andate le ...informazione

Calenda sul Pd: “Va incontro ad una disfatta. Ecco perché” - Ora la tensione tra i due leader è ritornata molto alta e la ‘colpa’ è della scelta dei dem in Basilicata. Il Pd ha deciso di appoggiare ... Le parole di Calenda sono condivise anche dal suo vice ...notizie