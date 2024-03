Basilicata nel caos Pd e M5s ci riprovano Il candidato è Marrese Azione se ne va

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ci sono voluti due giorni di passione, tentennamenti, tavoli saltati e poi ricomposti, impallinamenti e veti incrociati, rinunce e autocandidature, ma poi alla fine un nome dal cilindro il centrosinistra inincredibilmente lo ha estratto. Nella serata di ieri "le forze politiche del campo democratico, progressista ed ecologista dellasi sono riunite e hanno indicato all’unanimità in Pieroila Governatore per le elezioni del 21 aprile". Sul nome del presidente della provincia di Matera, dem, 43 anni, eletto alla guida della Provincia a fine 2022 come unico, è stato trovato l’accordo tra Pd, M5s, Avs e socialisti. Non sarà della partita Matteo Renzi che ha virato verso l’uscente Vito Bardi, un "centrista sostenuto dal centrodestra che ha ben ...

Il partito di Matteo Renzi rompe gli indugi e annuncia l'ingresso nella coalizione che appoggerà il governatore lucano uscente il 21 e 22 aprile per una sua conferma: attesa per domani anche la ... (ilgiornale)

“Non si lascia fuori dalla porta un politico come Pittella per assecondare un qualunquista”, Carlo Calenda usa parole al veleno contro Giuseppe Conte , additato come il responsabile del fallimento ... (ilfattoquotidiano)

Continuano i confronti all'interno del centrosinistra sulla scelta del candidato presidente per le Regionali in Basilicata . resta in pole il profilo di Piero Marrese , presidente della provincia di ... (quotidiano)

Regionali in Basilicata: Piero Marrese sarà il candidato del campo largo - Le intense trattative tra Potenza e Roma hanno finalmente trovato un nome d’accordo per la coalizione: Piero Marrese, sindaco dem di Montalbano Jonico e presidente della Provincia di Matera, sarà il c ...online-news