Basilicata | Marrese | ‘sicuro di battere Bardi | campo largo? Il mio è campo vincente’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – ?Ho parlato con Schlein e Conte anche ieri sera, c?è fiducia in quello che c?è da fare. Io poi sono l’unico candidato lucano in corsa,è nato inma vive prevalentemente fuori, come Marsilio in Abruzzo. Batterlo? Ne sono sicuro, dobbiamo continuare a lavorare sull?ascolto dei territori?. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Piero, candidato per il c.sinistra alla presidenza della regione, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Chi l’ha cercata per primo? ?Mi ha chiamato prima Elly e poi Conte, che mi ha dato la piena fiducia dei 5S, ma le chiamate sono state quasi contestuali. Con Avs invece abbiamo fatto una video call insieme a Bonelli e Fratoianni?. Si è parlato tanto di...