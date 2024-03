Basilicata | le parole choc dell’ex governatore Pittella | «Per Pd e M5S dovevamo morire come gli ebrei» | Calenda con il centrodestra

L'audio choc di Pittella, 'noi come gli ebrei'. Poi le scuse - pluripotenziario di Azione in Basilicata. In un messaggio audio inviato ai suoi l'ex governatore dice: "L'uomo di fiducia della Schlein dice che Azione non può partecipare alla lista del ...ansa

Pittella: 'Per Pd-5s siamo come ebrei da mandare a morire'. Poi le scuse: 'Profondamente dispiaciuto' - "parole che ho usato per rappresentare il modo in cui, dopo aver governato la Regione per il centrosinistra con dignità e onore, siamo stati trattati - ha detto il consigliere regionale della ...ansa

Elezioni in Basilicata, Pd e M5S scelgono Marrese - A riprova del perdurante impegno sui temi fondamentali della campagna elettorale in una regione come la Basilicata. «Per invertire la tendenza non basteranno mesi: ci vorranno anni di duro lavoro».quotidianodelsud