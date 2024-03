Basilicata | l' audio di Pittella | Io come l' ebreo da uccidere Poi si scusa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'di Marcellodi Azione che spiega perché il Pd ha detto no a Calenda in. "Volontà di far male, per loro io sonol'che deve morire nella camera a gas". Un terremoto politico nel centrosinistra. Tanto che l'ex governatore dem della, dopo un paio d'ore, si è sentito in dovere dirsi. "I giorni di stress e tensione emotiva hanno generato una ingiustificata e totalmente non voluta iperbole in unprivato. Parole che ho usato per rappresentare il modo in cui, dopo aver governato la Regione per il centrosinistra con dignità e onore, siamo stato trattati. Sono profondamente dispiaciuto per l'accaduto e mi scuso con chi può essersi sentito offeso".