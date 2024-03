Basilicata | l’audio choc di Pittella contro M5s e Pd | “Per loro io devo morire come gli ebrei”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Sapete quando deportavano glie dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono uno che deve“. Èinviato da Marcelloai suoi sostenitori per giustificare la decisione di Azione indi mollare M5s e Pd per allearsi con quelli che in teoria sarebbero gli avversari: la coalizione di centrodestra e governatore uscente Vito Bardi di Forza Italia. L’ex presidente della Regione per il centrosinistra nel– rivelato da Repubblica – usa toni spropositati: “C’è proprio un’azione a far male, a far”. Poche ore dopo quelinviato nelle chat interne, è arrivato l’annuncio ufficiale di Pitella e Donato Pessolano, segretario regionale di Azione: il partito di Carlo Calenda andrà a ...