Basilicata | Faraone | ‘Pd asseconda tattica suicida Conte’

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – ?Con il campo largo non c?è nessuna trattativa, nessun dialogo. Come in altre regioni dispone Giuseppe Conte, che nel caso in cui avanzino altre candidature, le blocca?. Lo ha detto Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un?intervista a Fanpage.?In pratica, il leader M5s prova a fare il Jeb Gambardella de’ noantri: non vuole solo partecipare al campo largo, vuole anche farlo fallire E devo dire che ci riesce benissimo. Una, che però vieneta in tutto e per tutto dal Nazareno. Purtroppo, vedo che il campo largo ha azionato il suo solito modello, bruciare candidati in successione. A Torino, ora è stata indicata Gianna Pentenero e già il M5s le preannuncia guerra. Quanto alla, Vito Bardi è un moderato, liberale, sono molte ...