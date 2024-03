Basilicata | Azione sosterrà Bardi

(Di lunedì 18 marzo 2024) 9.55 Alle Regionali in programma inil 21 e il 22 aprileil governatore uscente Vito(Forza Italia), ricandidato dalla coalizione di centrodestra. Anche Italia Viva nei giorni scorsi aveva dichiarato di sostenere. E ieri il cosiddetto campo largo del centrosinistra (Pd,M5s,Avs,socialisti e +Europa) ha annunciato di aver indicato all'unanimità come candidato Piero Marrese, precisando che "la proposta resta aperta ad altre forze civiche".

Alle Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile Azione sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione di centrodestra . Lo hanno ... (quotidiano)

Elezioni in Basilicata, Pd e M5S scelgono Marrese - Fuori, almeno per ora, gli ex laici cattolici di Basilicata casa comune e il loro candidato presidente, Angelo Chiorazzo. Come pure Azione e l’ex governatore Marcello Pittella, che, dopo aver tentato ...quotidianodelsud

Lo psicodramma lucano, il killer del campo largo, il rischio contagio e il giallo primarie Pd - Più tardi, è stato ancora più esaustivo: “Riassumerei così questi tre giorni in Basilicata: il Pd ha tre posizioni diverse, M5s ne ha due. In comune hanno solo la ferma convinzione di non voler ...notizie.tiscali

Basilicata, Azione va con il centrodestra: «Sosterremo Bardi, Pd e M5S ci hanno tenuto fuori dalla coalizione» - Alle Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile Azione sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione di centrodestra. «Dopo mesi di ...ilgazzettino