Basilicata | audio di Pittella | “Per Pd sono un ebreo che deve morire” Poi le scuse

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 18 marzo 2024) Come unmandato nella camera a gas. È il paragone che l’esponente lucano di Azione Marcellousa in uninviato ai militanti del suo movimento per descrivere il veto messo da Pd e M5s all’ingresso in coalizione. “Il comunicato del Pd, dell’uomo di fiducia della Schlein, dice sostanzialmente che Azione non può partecipare alla lista del centrosinistra perché Calenda ha avuto parole poco tenere nei confronti del Pd e di Conte e soprattutto perché Calenda ha detto che Bardi è una brava persona. Fa mettere le mani nei capelli, mi rattrista profondamente perchè vuol dire che c’è un’azione a far male, a far, sapete quando deportavano gli ebrei e li portavano nella camera a gas… Ecco io per lorounchee ...