Basilicata | audio choc di Pittella | Dovevamo morire come ebrei Poi le scuse

Basilicata, Azione con il centrodestra. Pittella: «Per Pd e M5S dovevamo morire come ebrei». Poi si scusa per la frase - Alle Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile Azione sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione di centrodestra.ilmattino

