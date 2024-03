Barone operato al cuore dopo l’infarto | i figli al San Raffaele Attesa per il nuovo bollettino medico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Firenze, 18 marzo 2024 – E' in condizioni critiche ma stabili Joe, direttore generale della Fiorentina,aldomenica sera al Sandi Milano, dove era arrivato in serio pericolo di vitaun infarto.nel pomeriggio era stato colto da un malore nella stanza di albergo a Grassobbio dove era, con la Fiorentina, indel match in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. A chiedere il rinvio della partita, gli stessi giocatori, richiesta subito accolta dalla Federcalcio. Intanto idel dg viola, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, sono arrivati da New York. Joeè "attualmente trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca", spiega ...