Barone | lo striscione fuori dal San Raffaele | “Joe non mollare!”

"Joe non!". Sono queste le parole apparse su unoaffissodall'ospedale Sandi Milano, dove da domenica 17 marzo è ricoverato in gravi condizioni Joe. È grande in queste drammatiche ore il sostegno dei tifosi viola, ma non solo, per il direttore generale della Fiorentina colpito da un grave malore poco prima dell'inizio della partita contro l'Atalanta.

