Barbera | l' indipendenza della Consulta non è a rischio

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Corte Costituzionale "non rischia di essere minata da contingenti vicende politiche, sia in ragionediversificazione dei canali di accesso, sia alla luce dell'ampia maggioranza richiesta per l'elezione dei giudici di estrazione parlamentare, sia per il divieto di rielezione. E ciò a differenza di quanto previsto per la composizione di altre Corti europee, talvolta impropriamente accostate a quella italiana". Lo sottolinea il presidenteAugustoin un passaggiosua Relazione rilevando che "le previsioni costituzionali assicurano efficacemente accanto al pluralismo, l'Corte". "In un sistema costituzionale fondato sulla separazione dei poteri, al rigoroso rispetto delle decisioni delle magistrature deve corrispondere ...