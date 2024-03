Banca AideXa punta sulle pmi | Pronti a triplicare i ricavi annui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) CREDITO E SPORTELLIri. Marzio Pividori (nella foto sopra) che dall’inizio del 2024 è amministratore delegato di, li conosce ormai alla perfezione. Alle spalle ha infatti una lunga carriera nel gruppo Deutsche Bank, dove è stato responsabile della divisione Retail & Small Business in Italia e poi di quella dedicata ai finanziamenti al consumo. Ed è proprio per via del suo ricco cursus honorum che Pividori ha deciso di iniziare nel 2024 una nuova avventura professionale, accettando l’incarico di guidarefondata da Roberto Nicastro (nella foto sotto) e specializzata nel credito alle micro, piccole e medie imprese (pmi), che utilizza al massimo le tecnologie digitali e che per questo può essere definita una realtà del Fintech. Con quest’ultima ...