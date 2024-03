Ballando con le stelle 2024 | Milly Carlucci non bada a spese | dopo Belen arriva anche lei?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 18 marzo 2024)è già al lavoro per comporre il cast della prossima edizione dicon leaver convintoRodriguez, la presentatrice della Rai ha in mente un nome che farà saltare tutti i telespettatori dal divano. Ecco di chi si tratta.con lenon va mai in vacanza. La produzione sta già organizzando la prossima edizione e ha già individuato parte del cast. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la notizia che riguarda la partecipazione al programma diRodriguez, showgirl argentina, da sempre molto amata dal pubblico italiano.sta per convincere una star a partecipare acon le. Foto: ...