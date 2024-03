Bagnoli | rinvenute due pistole dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

, tre cartucce a salve e un borsello contenente uno scaldacollo, occhiali, una mascherina e un altra pistola Giovedì mattina, gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariatie San Paolo, durante i servizi all'uopo predisposti, hanno controllato uno stabile in via Giacomo Leopardi dove hanno scoperto che, in un vano sottostante la scala condominiale, era stata ricavata una botola all'interno della quale hanno rinvenuto e sequestrato una pistola cal. 8 con canna occlusa, 3 cartucce a salve, un borsello contenente un'altra pistola con le stesse caratteristiche, uno scaldacollo nero, un paio di occhiali neri ed una mascherina chirurgica.