Baby Gang scalza Sfera Ebbasta | è lui il rapper italiano con più ascoltatori mensili su Spotify

domani , giovedì 14 marzo, nel nuovo appuntamento con “ Dritto e Rovescio ”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi in ... (italiasera)

'Crush - La Storia di Diego', la serie sul fenomeno Baby Gang - Il fenomeno delle Baby Gang è al centro della nuova serie "Crush - La Storia di Diego", prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Kids, disponibile in boxset su RaiPlay da oggi e in onda da ...ansa

La nuova serie di Crush analizza il fenomeno delle Baby Gang - Il fenomeno delle Baby Gang è al centro della nuova serie Crush - La Storia di Diego, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Kids ...metronews

Sarno, Baby Gang aggredisce una bambino di 10 anni con un coltello: «Qui comandiamo noi, non guardarmi» - Ragazzi minacciati con un’arma in pieno centro cittadino. È caccia alla Baby Gang. «Mamma, mi hanno messo un coltello alla gola». Salvatore trema, è sotto shock.ilmattino