Avvistata Kate Middleton con William! Parlano alcuni testimoni

“Ho visto Kate , vi svelo come sta”: la rivelazione sulle sue condizioni – come sta davvero Kate Middleton ? I sudditi (in verità un po’ tutti) si domandano quali siano le reali condizioni della ... (tvzap)

Daily Crown: Kate Avvistata con William a fare la spesa a Windsor - "Kate era fuori a fare shopping con William e sembrava felice e stava bene - ha aggiunto - I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da poter fare un salto a fare ...lagazzettadelmezzogiorno

Kate Middleton compare in un negozio a Windsor con William: «Era felice, serena e rilassata». È la prima volta che riappare in pubblico - Ma non è una coppia qualsiasi. Sono Kate Middleton e il principe William, avvistati mentre fanno la spesa in un negozio vicino ad Adelaide Cottage, la casa dove la principessa ha passato questi mesi ...ilmattino

Kate Middleton, tutte le mosse per il contrattacco. Ma il rientro ritarda ancora - Scossa dalla tempesta di folli voci scatenata dal ‘Kate-gate’ (la sua assenza dalla scena pubblica e poi la foto di famiglia ritoccata), ...iltempo