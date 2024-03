Avanti con nostro candidato Piemonte | lo strappo di Conte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ormai è chiaro: il campo largo fa acqua da tutte le parti. L'ultima falla si è aperta indove Pd e M5S non sono stati in grado neppure di presentare ununico alla presidenza della Regione. Le elezioni sono in programma il prossimo 9 giugno ma sul tavolo salta l'intesa. In una diretta social, il leader grillino si affretta a dire che non inizia nessuna guerra contro i dem. Staremo a vedere. «È di queste ore una svolta anche per il- dice Giuseppesui social - Abbiamo lavorato con il Pd discutendo sempre di progetti. Abbiamo avuto alcune difficoltà oggettive, in particolare perché a Torino abbiamo una giunta che sta lavorando andando in direzione opposta alla giunta di Chiara Appendino. Il Pd ha scelto una sua candidata, ne prendiamo atto, il M5S provvederà a individuare ...