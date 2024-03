Auto ribaltata in via di Cantagallo | traffico in tilt verso Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Oltre alla frana sulla 325, anche gli incidenti. Nel primo pomeriggio di oggi intorno alle ore 15:30 un’, una Audi di colore blu, si èin via di, frazione di Figline, a. Fortunatamente l’incidente non è stato grave. La conducente è uscitanomamente dal veicolo e poi è stata presa in carico dal personale della Croce Rossa e trasportata all’ospedale di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’vettura. Notevoli i disagi alin arrivo dalla Valbisenzio. Un tratto già fortemente provato dalle deviazioni per la frana sulla 325. Sul posto per regolare ilè ...