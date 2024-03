Auto contro un albero | giovane grave Ferito anche il fratello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sestola (Modena), 18 marzo 2024 – Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 22 anni, P.B. le sue iniziali, coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Vesale di Sestola la notte tra sabato 16 marzo e domenica 17 marzo intorno alle 3. Da quanto ricostruito dai carabinieri, ilera alla guida dell’del padre, una Mazda GX3, al suo fianco ildiciassettenne. I due ragazzi stavano rientrando dopo una serata trascorsa con gli amici; erano sulla via verso casa e procedevano in direzione della Fondovalle. Per cause in corso di accertamento, il conducente in prossimità di una curva ha perso illlo dell’che è uscita di strada, si è ribaltata su sé stessa finendo la sua corsaunall’interno del cortile di un’abitazione su via per ...