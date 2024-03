Austrlian GP 2024 | dove e quando vedere la gara

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il terzo appuntamento della stagionedi Formula Uno arriva in Australia a fine marzo per un altro emozionante weekend di azione motoristica. Con due piloti australiani inper la prima volta in oltre un decennio, l’evento vedrà un eroe locale salire sul podio? A meno di tre settimane dallo spegnimento dei semafori, i preparativi all’Albert Park sono in pieno svolgimento. GP AUSTRALIA F1: PROGRAMMAZIONE TV La diretta del terzo GP di Formula 1 delverrà trasmessa su Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. Il GP sarà visibile anche sul canale del digitale terrestre TV8, con la differita di qualifiche e. Di seguito il programma e gli orari tv del GP dell’Australia che si svolgerà dal 7 al 9 marzo: Sky Sport (in ...