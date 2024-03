Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono presi una temporanea pausa d alla normale quotidianità da genitori. Ieri sera hanno partecipato a un evento di gala milanese, approfittandone per dare il ... (fanpage)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti , mamma e figlia insieme sulla copertina del magazine Tings mostrando il loro lato più sexy . Le due hanno posato in abiti di pizzo, a tratti trasparenti, che ... (liberoquotidiano)

Aurora Ramazzotti, la fatica delle notti in bianco da mamma: «Se qualcuno me lo avesse detto due anni fa...» - Aurora Ramazzotti è una mamma impegnatissima con il suo piccolo Cesare con il quale, spesso, registra dolci storie e reel da postare, poi, su Instagram. L'influencer, inoltre, ci ...leggo

Aurora Ramazzotti, 4 ore di sonno a notte da quando è mamma: "Se me lo avessero detto due anni fa..." - Tra pochi giorni Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo Cerza, compie 1 anno. Da quando è nato l'influencer si sta dedicando completamente a lui - mettendo in stand by ...today

Michelle Hunziker, l’attesa del risveglio di Cesare con le zie Sole e Celeste: il dolce quadretto - Michelle Hunziker sta vivendo un momento d'oro: la sua carriera sta toccando uno dei punti più alti e la sua famiglia sta vivendo nell'amore e nella serenità. La ...corriereadriatico