Aurora Ramazzotti e le notti in bianco | “Se qualcuno me lo avesse detto due anni fa | avrei pensato di non sopravvivere”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha parlato delle sueinda mamma sui social. In una storia Instagram, l’influencer ha condiviso un post di incoraggiamento che recita: “Mamma, so che questesono dure e faticose ma spero che tu sappia quanto ti amo per essere qui, vicino a me”. Poi, in alcune storie successive corredate da sue foto,ha raccontato la sua esperienza: “Se, duefa, miche il massimo a cuipotuto ambire, per quanto riguarda il sonno, sarebbero state 4 ore di fila a notte,che non sarei sopravvissuta e, invece, eccomi qua. Rinc*****nita ma viva, possiamo farcela ...