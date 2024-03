Attenti al sogno premonitore | l' oroscopo di Branko | chi rischia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ecco l'didi lunedì 18 marzo Ariete Sono aperte le grandi sfide professionali, non senza difficoltà e contrasti, ma voi siete persone che si esaltano se trovano ostacoli lungo la strada. Rendetevi contro della potenza di queste stelle, orientate la vostra vita professionale e domestica in direzione giusta, chiudete le situazioni che non corrispondono più al nuovo/a Ariete. La famiglia non è mai stata così importante come adesso, Luna è agitata ma favorevole per i lavori in casa o per trovare altre soluzioni abitative. L'amore si offre malizioso. Toro L'aspetto del giorno si verifica in Pesci, Nettuno congiunto al Sole, significa scosse collettive, disordine, demagogia, per la vita sociale. Per voi il transito aumenta il trasporto verso le amicizie, è positivo per le attività creative, risveglia le vostre doti così speciali. ...