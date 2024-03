Attacco hacker alla premier Meloni | come è accaduto e quanto dobbiamo preoccuparci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Lo scippo dei profili social è storia di tutti i giorni. Il furto delle credenziali di un personaggio in vista riesce ancora a fare notizia. Se poi il protagonista della disavventura è la, la curiosità contagia anche chi vive serenamente senza preoccuparsi di quel che accade sul palcoscenico virtuale. Una tranquilla domenica di marzo – per i superstiziosi connotata da un 17 poco beneaugurate – qualcuno riesce ad accedere fraudolentemente all’account personale di Giorgiasulla piattaforma Instagram e ne approfitta per pubblicare un ringraziamento ad Elon Musk per aver suggerito una opportunità di guadagno in bitcoin. Chi è riuscito ad impossessarsi della password può aver utilizzato i più diversi sistemi, a cominciare da una serie di tentativi di “guessing” (mirati ad indovinare la fatidica combinazione segreta) per arrivare ai più ...