Attacchi hacker | ecco quali sono i rischi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'allarme è del napoletano Giuseppe Izzo, uno dei massimi esperti in Cybersicurezza e lead auditor ISO 27001: "Nessuno -spiega- mette in pratica quanto previsto nei sistemi di gestione". Le certificazioni insomma restano sulla carta e questo agevola azioni fraudolente e glidei pirati informatici. Ao, la tenuta democratica del Paese... "Sa qual è il problema? Il problema è che in Italia di sicurezza informatica si parla tanto, ma poi nessuno applica quello che prevedono le certificazioni ottenute". Giuseppe Izzo è uno dei massimi esperti in Cybersicurezza e Ceo di UESE Italia, una Spa leader nel settore: "L'80% degli uffici pubblici e delle aziende private è in regola con la documentazione, ma purtroppo le procedure indicate su quei pezzi di carta non vengono quasi mai attuate, contravvenendo peraltro alla Direttiva europea denominata ...