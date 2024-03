Attaccare l' Europa? Putin lo farà | l' analista evoca lo scenario da incubo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Affluenza da record in Russia e nei territori ucraini occupati. Sebbene non ci fosse il bisogno di dati concreti, è arrivata la conferma della commissione elettorale. Vladimirrimarrà al Cremlino fino al 2030. Le proteste non sono mancate. Lunghe file in alcuni seggi di Mosca e San Pietroburgo per il "Mezzogiorno contro" in onore di Alexei Navalny, l'oppositore del presidente morto per cause ancora poco chiare. L'ennesima schiacciante vittoria dello zar scatenerà il contrattacco dell'Unione Europea, che concorderà nuove, massicce sanzioni. "Non è un'elezione, ma una farsa. L'unico commento positivo possibile è che si tratta di una dimostrazione di quanto sia potente l'idea della democrazia, al punto che pure i russi devono fingere di averla": così l'americana Anne Applebaum ha commentato il risultato a Repubblica. ...