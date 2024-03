Atp Phoenix | Berrettini sconfitto in finale

(Di lunedì 18 marzo 2024) (Adnkronos) – Matteoinnell’Arizona Tennis Classic, torneo Challenger Atp andato in scena a. L’azzurro, al rientro in campo dopo 7 mesi di stop, è statodal portoghese Nuno Borges, testa di serie numero 5, che si è imposto inper 7-5, 7-6 (7-5) in 1h58?. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Pubblicato il 18 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Matteo Berrettini sconfitto in finale nell'Arizona Tennis Classic, torneo Challenger Atp andato in scena a Phoenix . L'azzurro, al rientro in campo dopo 7 ... (dayitalianews)

ATP Challenger Phoenix: Berrettini lotta per due ore ma in Arizona vince di nuovo Borges - L’azzurro ha infatti ceduto in due set molto combattuti (7-5 7-6) al portoghese Borges che ha così bissato il successo dello scorso anno nel Challenger 175 di Phoenix. Non può mancare il rammarico ...ubitennis

Berrettini ko in finale a Phoenix. Quante posizioni recupera nel ranking Atp.. - Nel corso del torneo Berrettini aveva esordito vincento contro il francese Gaston, n.85 ATP, poi il successo con Cazaux , n.77 del ranking ed 8 del seeding (recuperando da 3-5 nel set decisivo) e ...affaritaliani