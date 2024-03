ATP Miami | i pronostici di lunedì 18 marzo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 18 marzo 2024) ATP, dopo Indian Wells si parte con il secondo Masters 1000 stagionale: due gli italiani che sognano il tabellone principale partendo dalle qualificazioni. La carovana del grande tennis riparte subito dopo Indian Wells. Dalla California ci si sposta in Florida, a, dove è in programma il secondo Masters 1000 della stagione tennistica, l’ultimo sul cemento prima che il tour ritorni nuovamente in Europa e si inizi a giocare sulla terra rossa. Nardi – IlVeggente.it (Ansa)Si parte ufficialmente mercoledì 20– per quanto riguarda il tabellone maschile – ma in realtà le danze si aprono nei due giorni precedenti con le qualificazioni. Due gli italiani che tenteranno di accedere al main draw tramite le “quali”: si tratta di Luca Nardi e Andrea Vavassori. Il primo è reduce da torneo più importante della sua carriera, in cui ha ...