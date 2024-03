ATP Indian Wells | Alcaraz non lascia scampo a Medvedev e conferma il titolo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Carlosvince per la seconda volta consecutiva il Masters 1000 di. Da quando il torneo si gioca qui, vale a dire dal 1987, solo Boris Becker, Pete Sampras, Michael Chang, Lleyton Hewitt, Roger Federer e Novak Djokovic ci erano riusciti. Battuto lo stesso avversario di un anno fa in finale, il russo Daniil: diverso il punteggio, 7-6(5) 6-1. Si tratta, per lo spagnolo, del primo torneo vinto da Wimbledon 2023, del quinto Masters 1000 in carriera e del tredicesimo successo in assoluto su 17 finali giocate.inizia con più di un errore, e nel secondo game è già palla break, annullata con la prima. Sulla seconda chance, però, il russo risponde molto bene, e profondo, mandando fuori tempo lo spagnolo dal centro: 2-0. Il russo ha problemi alla ...

Los Angeles, 17 marzo 2024 – Jannik Sinner sconfitto in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells dallo spagnolo Carlos Alcaraz , che vince 1-6, 6-3, 6-2 in 2h05? e frena la corsa dell’azzurro. ... (ilfaroonline)

Los Angeles, 17 marzo 2024 – Si è interrotta la striscia positiva di 19 gare a favore per Jannik Sinner , non perdeva dal novembre del 2023. L’Azzurro si è arreso, nella notte italiana, a Carlos ... (ilfaroonline)

Tennis Alcaraz rivince a Indian Wells - Carlos Alcaraz (ATP 2) ha piegato la resistenza di Daniil Medvedev (4) in due set, confermandosi campione e mettendo in bacheca il 13o trofeo della sua carriera. Lo spagnolo si è imposto 7-6 (7/5) 6-1 ...bluewin.ch

Lo spagnolo supera il russo 7-6 6-1: per il numero 2 al mondo è il quinto titolo 1000 - Se non lo si fosse già capito: il vero Alcaraz è tornato. Carlos vince il Masters-1000 di Indian Wells in finale contro Daniil Medvedev, esattamente come un anno fa: anche in questo caso in due set, 7 ...gazzetta

Alcaraz fa doppietta a Indian Wells, Medvedev si spegne dopo un set - Dopo il bis della polacca, che ha battuto la greca per la seconda volta su due finali giocate a Indian Wells, è stata la volta di Carlos Alcaraz che ripetendo le gesta del 2023 ha confermato il titolo ...oktennis