Atp di Indian Wells | Alcaraz trionfa in finale contro Medvedev

(Di lunedì 18 marzo 2024) Los Angeles, 18 marzo 2024 – Carlosvince il Masters 1000 diper il secondo anno consecutivo. Il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, inbatte il russo Daniil, numero 4 del ranking e del tabellone, per 7-6 (7-5), 6-1 in 1h42?., vittorioso in semiJannik Sinner (leggi qui), conquista il 13esimo titolo della carriera e si conferma campione sul cemento californiano, consolidando la propria posizione nella classifica Atp alle spalle del serbo Novak Djokovic. (Fonte Adnkronos) Le parole di Carlos– supertennistv.it “Vincere questo torneo per me è importantissimo. All’inizio avevo tanti dubbi riguardo la mia caviglia; i primi allenamenti sono stati duri perché non mi sentivo ...

