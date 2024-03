(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - “Ci voglionoper unadie altrettanti per una terapia. Leservono anche a quelle persone che hanno già unacorretta, ma che purtroppo non hanno il farmaco giusto. Per mio figlio, che ha avuto il primo episodio a 4 mesi, ci sono voluti 9per unae 5 per una terapia adeguata. Ma ci sono anchecome Chiara che hanno a ricevuto a 40ladie, nonostante lacorretta, da diecista cercando la terapia adeguata, nonostante fosse stata candidata a più di un biologico. L'ho sentita la ...

Il direttore medico Fede: "Disponibile nei centri di secondo livello anche per ridurre uso corticosteroidi" “Oggi è un giorno importante per noi, proprio nell'ambito respiratorio, una delle aree ... (sbircialanotizia)

Asma grave, pazienti: "Anni per diagnosi e cure, importanti nuove terapie" - Barbaglia (Respiriamo insieme): "Presentato disegno di legge per garantire diritti di cura e sociali" “Ci vogliono anni per una diagnosi di Asma grave e altrettanti per una terapia. Le nuove terapie s ...adnkronos

Asma grave non controllato: Aifa approva rimborsabilità di tezepelumab - L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità dell’anticorpo monoclonale tezepelumab per il trattamento dell’Asma grave non controllato, una forma della malattia respiratoria che ha un ...quotidianosanita

Asma grave, arriva il primo farmaco ad ampio spettro - “L’Asma grave è correlato a un importante bisogno clinico insoddisfatto ed è inoltre fortemente sotto-diagnosticato. Nell’ottica di una migliore gestione della patologia, l’avvento dei farmaci ...repubblica