Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - “Ci vogliono anni per una diagnosi di Asma grave e altrettanti per una terapia. Le nuove terapie servono anche a quelle persone che hanno già una diagnosi ... (liberoquotidiano)

Salute, Canonica (Humanitas): "Farmaci biologici segnano cambiamento epocale su Asma grave" - “L’uso dei farmaci biologici ha radicalmente cambiato il trattamento dei pazienti con Asma grave. Grazie ad essi si riesce infatti a diminuire ...stream24.ilsole24ore

Asma grave, pazienti: "Anni per diagnosi e cure, importanti nuove terapie" - Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - “Ci vogliono anni per una diagnosi di Asma grave e altrettanti per una terapia. Le nuove terapie servono anche ...notizie.tiscali

Asma grave non controllato: Aifa approva rimborsabilità di tezepelumab - L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità dell’anticorpo monoclonale tezepelumab per il trattamento dell’Asma grave non controllato, una forma della malattia respiratoria che ha un ...quotidianosanita