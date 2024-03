Asl Roma 3 | la “Casa di Alice”offre spazio di ascolto e informazioni ai cittadini residenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024) Aperta da poco più di un anno, ladi Alice è la struttura della Asl3 che accoglie minori e adulti con Disturbi della Nutrizione ed Alimentazione. In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, la struttura, che si trova nel Municipio XII in Via Colautti 30, è aperta ainella Asl3 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 pere consulenze. “Anoressia, bulimia, e il binge eating coinvolgono in Italia una fascia sempre più larga di persone, circa il 5% della popolazione in gran parte adolescenti e giovani donne. Le presenze registrate nel primo anno di attività delladi Alice sono 151, di cui 86 sono adulti, e 65 minori. Nella massima ...