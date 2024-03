ASCOLTI TV 17 MARZO 2024 | UNA SCOMODA EREDITÀ | I RECORD | FAZIO | LO SPECIALE DI AMICI | DOMENICA IN

Una Scomoda Eredità - Francini e Axen (Us Rai) Nella serata di ieri, Domenica 17 Marzo 2024, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Una Scomoda Eredità in replica ha conquistato 3.206.000 ... (davidemaggio)

Pier Silvio Berlusconi: "Televisione Sfide difficili, ma noi assumiamo" - "Il nostro obiettivo sugli ASCOLTI è a lungo termine" Sugli ASCOLTI spiega che "la linea editoriale che stiamo seguendo ha un obiettivo a medio e lungo termine". Nel corso dell'intervista Berlusconi ...tgcom24.mediaset

Haiti: Celam, Clar e Caritas latinoamericana indicono per venerdì 22 MARZO una Giornata continentale di preghiera - Il 22 MARZO è stato scelto perché in quel giorno “in molte ... momento o azione comunitaria concreta”, per “unirsi al grido del popolo haitiano affinché questa voce sia ascoltata in terra e in cielo, ...agensir

ASCOLTI del 17 MARZO: “Una scomoda eredità” e “Lo show dei record” - Canale 5, Lo show dei record: 2.079.000 spettatori (share 14,88%) Nove, Che tempo che fa: 2.063.000 spettatori (share 10,28%) Rai3, Indovina chi viene a cena: 1.034.000 spettatori (share 5,52%) ...sorrisi