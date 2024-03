Arte del ricamo e alta tecnologia per confezionare abiti da Oscar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) "L’EMOZIONE MAGGIORE? Vedere i nostri capi indossati in occasioni speciali, come la notte degli, anche se dobbiamo mantenere il massimo riserbo sui committenti". Si può essere protagonisti del mondo della moda anche lavorando in una piccolissima impresa a Filottrano, non distante da Ancona, dove la straordinaria capacità artigiana delle donne si fonde perfettamente con macchinari intelligenti e capaci di realizzare i cosiddetti “point à jour“, vale a dire una lavorazione che richiede la sfilatura di almeno un filo di trama o di ordito e produce una leggera trasparenza in quella zona del tessuto. Luca Corinaldesi (nella foto sopra), 43 anni, amministratore del Ricamificio Filottranese realizza ricami capaci di impreziosire i vestiti dell’moda a livello internazionale. "Il nostro punto di forza è ilartigianale – spiega ...